A férfi április 9-én, az esti órákban a békéscsabai vasútállomás épületében tartózkodott, de a vonatra várakozás során elaludt, ezért a járatokat lekéste. Az egyik vasúti fegyveres biztonsági őr az éjszakai órákban észlelte az alvó férfit, odalépett hozzá, hogy őt az épületből távozásra szólítsa fel. Ébredése után a terhelt indulatossá vált, káromkodni kezdett és megtagadta a távozást, majd a nála lévő szatyrot a földre dobta, váratlanul a biztonsági őrhöz lépett és őt két kézzel a mellkasán két alkalommal is meglökte. Ezt követően a kijárat felé indult, de a sértett a rendőrök kiérkezéséig megpróbálta visszatartani, amelynek a férfi ellenállt.

A dulakodás során mindketten a földre kerültek, és a férfi meg is harapta a sértett mindkét kezét. Az ellenállással csak a rendőrség kiérkezése és megbilincselése után hagyott fel. A férfinak a sértett fegyveres biztonsági őri minőségét is jelző ruházata, valamint jelvénye alapján tisztában kellett lennie azzal, hogy a sértett közfeladatot ellátó személynek minősül.

A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetett előéletű férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától is.