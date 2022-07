Kigyulladt a tarló Orosházán, a Toldi Miklós utcában. Házakat is veszélyeztet a tűz, amely egy melléképületbe és bálákba is belekapott. A helyi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. A munkálatokat erőgép is segíti. A helyszínre tart két hivatásos egység Mezőkovácsházáról és a Békés megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

Frissítve:

Az orosházi és a mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet Orosházán, a Toldi Miklós utcában, ahol kigyulladt a tarló. Mintegy két hektárt érintettek, és kiskertekbe is belekaptak a lángok. Részben égett egy körülbelül negyven négyzetméteres melléképület is, amelyből kihoztak három gázpalackot az egységek.