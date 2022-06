A két hajdúsági férfi – ismeretlen személytől kapott tippre alapozva – a bűncselekmény elkövetését előre kitervelte. Tervüknek megfelelően idén január 28-án, a délutáni órákban egy német forgalmi rendszámú személygépkocsival Debrecenből Orosházára utaztak egy helyi vállalkozó családi házához és ott figyelve várakoztak. Miután a sértett a délutáni órákban távozott a házból, betörtek oda azt remélve, hogy ott jelentős értékeket találnak. Az egyikőjük az ingatlan bejárati ajtajának hengerzárját a magával vitt franciakulccsal feltörte, aminek következtében a ház riasztóberendezése működésbe lépett, fényjelzést adott, valamint egyidejűleg értesítő riasztó jelzést küldött az ezidőben már Gátér településen átutazó sértett mobiltelefonjára. Ezt követően a férfi a ház egyik hátsó ablakát betörte, bemászott a házba és ott kutatást végzett, ennek végeztével egy bútorszéfet hozott ki a házból, amely közel 2,8 millió forint készpénzt, valamint két autó- és egy motor-indítókulcsot tartalmazott; a másik férfi a gépjárműben maradva várakozott, és biztosította a társát. A sértett a bűncselekmény elkövetésének ideje alatt a házon belül felszerelt, internetes adattovábbításra alkalmas kamerán keresztül valós időben végig figyelemmel kísérte a betörő tevékenységét, eközben a betörésről értesítette fiát, aki azonnal a házhoz hajtott gépkocsival, de addigra már a két férfi elhagyta a helyszínt.

A széfet Orosháza külterületén kinyitották, az értékeket abból magukhoz vették és a széfet hátrahagyták, majd a járművel Debrecenbe visszatértek. Mindezzel közel 3 millió forint kárt okoztak a sértettnek, amely nem térült meg. A férfiakat február 22-én hajnalban, Debrecenben fogták el.

A járási ügyészség beismerés esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsősorban arra tett indítványt, hogy a bíróság a két férfi letartóztatását ügydöntő határozatának kihirdetésig tartsa fenn. Másodsorban a járási ügyészség indítványozta, hogy a többszörös és különös visszaesőnek minősülő férfit végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és állapítsa meg, hogy a törvény erejénél fogva feltételes szabadságra nem bocsátható. Tekintettel arra, hogy a férfi a terhére rótt bűncselekményt egy korábban vele szemben kiszabott lopás bűntette és más bűncselekmények miatt kiszabott börtönbüntetéshez kapcsolódó feltételes szabadság időtartama alatt követte el, ezért a járási ügyészség indítványt tett ezen feltételes szabadság megszüntetésére is, azaz neki a korábbi büntetés ki nem töltött részét is ki kell majd töltenie.

A másik férfi esetén a járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását kezdeményezte azzal, hogy a bíróság mindkettőjüket kötelezze a sértett részére okozott kár megtérítésére és a nyomozás során felmerült közel 400 ezer forintot kitevő bűnügyi költség megfizetésére.