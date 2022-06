A férfi terhére ezen felül további 10 rendbeli, hasonló módszerrel elkövetett lopás, illetőleg lopás kísérlete róható. Meglopta egy ismerősét is: a nő azért hívta be a férfit a házába, hogy segítsen neki megtölteni az önvédelmi célból tartott gáz-riasztó pisztolyát, amit a férfi meg is tett, majd ismerőse figyelmetlenségét kihasználva a 20 ezer forintértékű fegyvert magához vette és távozott a lakásból. A kár nem térült meg.

A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, 190 ezer forint erejéig rendeljen el vele szemben vagyonelkobzást és kötelezze őt a nyomozás során felmerült 90 ezer forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére is.

Tekintettel arra, hogy a férfi a terhére rótt bűncselekményeket a vele szemben három másik büntetőügyben lopás bűntette, garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt kiszabott 2 év, 1 év 2 hónap, valamint 1 év 9 hónap időtartamú felfüggesztett börtönbüntetések próbaideje alatt követte el, a járási ügyészség indítványt tett ezen büntetések végrehajtásának elrendelésére is.