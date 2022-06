A gyulai hivatásos tűzoltó-parancsnokság is beszámolt nemrég a testület ülésén tavalyi tevékenységéről – mondta Bakucz Péter, Sarkadkeresztúr polgármestere. Amíg 2020-ban kettő, addig tavaly 13 esetben riasztották a faluba a szakembereket, akiknek a tíz tűzesetből nyolcszor, illetve a három műszaki mentésből egyszer be is kellett avatkozniuk. Egy esetben indult tűzvizsgálati eljárás, mivel bűncselekmény gyanúja merült fel, ekkor nyílt láng miatt csaptak fel a lángok. A katasztrófavédelem Sarkadkeresztúr tűzvédelmi helyzetét stabilnak értékelte.