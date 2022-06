Két parkoló kocsinak ütközött neki egy személyautó április 3-án délelőtt Okányban, a Kastélykert utcában. A járművet egy fiatal lány vezette, akinek nincs jogosítványa és autója sincs. A kocsit, amit összetört, Okányban, az Arany János utcában, egy ház elől hozta el. Nyitva volt az ajtaja és az indítókulcs is benne volt, így könnyedén el tudott hajtani vele. Egy sörözőbe akart visszamenni az előző este ott hagyott telefonjáért. Azzal, hogy ezt így oldotta meg, két bűncselekményt, valamint egy szabálysértést is elkövetett. Amellett, hogy más autóját a tulajdonos tudta és engedélye nélkül elvitte, még az alkoholszonda is ittasságot jelzett nála.

Az előző esti szórakozás során elfogyasztott alkohol ugyanis másnap délelőttre még nem ürült ki a szervezetéből. Az pedig, hogy engedély nélkül vezetett, szabálysértés. A három kocsiban összesen körülbelül félmillió forint kárt okozott. A Sarkadi Rendőrkapitányság rendőrei a jármű önkényes elvétele és a járművezetés ittas állapotban bűncselekmények miatt indított nyomozás során a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és az ügy iratait 2022. június 7-én továbbították az ügyészségnek - adta hírül a police.hu.