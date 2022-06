Mintegy két hektáron égett a legelő Dévaványa külterületén. A tűz állatokat is veszélyeztetett. Szeghalomról, Békéscsabáról, Mezőberényből érkeztek hivatásos tűzoltók a helyszínre, négy vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták a lángokat. A mezőtúri hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a területre, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart.