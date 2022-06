Az igazoltatás során kiderült, hogy a 23 éves okányi férfi úgy vezette a céges autót, hogy nincs jogosítványa és alkoholt is ivott. Így a jármű önkényes elvétele mellett ittas járművezetés gyanúja miatt is indult ellene büntetőeljárás, illetve szabálysértési feljelentést is tettek ellene, mert engedély nélkül vezetett. Az ügy rendőrségi vizsgálata a Sarkadi Rendőrkapitányságon befejeződött, az iratokat a rendőrség szerdán megküldte az ügyészségnek.