A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai megyeszerte tartanak tájékoztatókat, rendezvényeket azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a bűncselekmények megelőzésének lehetőségeire. A „Fürödjön a biztonságban” program keretében kedden a békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdőbe látogattak el, ahol többek között arra is felhívták a figyelmet, hogy nem elég törölközővel letakarni a táskákat, jobban kell figyelni, vigyázni a személyes dolgokra, pénztárcákra, mobiltelefonokra.

A rendőrök arra is megkérték a fürdőzőket, hogy ha elutaznak, a közösségi oldalakon ne osszák meg mindenkivel, mettől meddig nem lesznek otthon!

Tanácsos egy közelben lakó rokont, vagy megbízható ismerőst megkérni arra, hogy amíg távol vannak, menjen át a lakásukba, házukba és nézze meg, hogy minden rendben van-e! Ürítse ki a postaládát, mert a tele postaláda arról árulkodik, hogy a lakók már napok óta nincsenek otthon. Amikor elutaznak, gondosan zárják be a lakást, házat! Csukják be az ablakokat, ajtókat, zárjanak be mindent!

Pótkulcsot ne hagyjanak az udvaron, a lábtörlő alatt, a melléképületben elrejtve, felakasztva! A gyerekek is kaptak az életkoruknak megfelelő, a biztonságukat szolgáló tanácsokat. Képes, rajzos foglalkoztatók segítségével ismételhették át azokat az alapszabályokat, amelyek segítségével elkerülhetik, illetve felismerhetik a veszélyhelyzeteket.

A 112-es segélyhívó működéséről, használatáról is tájékoztatták őket a bűnmegelőzési szakemberek.