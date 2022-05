A fiatal férfi 2021. december 24-én délután orosházi rokonainál nagyobb mennyiségű szeszes italt, pálinkát fogyasztott, majd ittas állapotban hazafelé indult gyalogosan, és útközben a rokonoktól hozott pálinkából még tovább fogyasztott. Az italtól felbátorodva a férfi az orosházi nővérszállóhoz ment, egy haragosa lakásához.

A bejárati ajtót egy csavarhúzóval felfeszítette, bement a lakásba és az egyik asztalról magához vett egy 8 ezer forint értékű mobiltelefont és a sértett pénztárcáját 20 ezer forint készpénzzel.

Miután távozott a lakásból, hazafelé folytatta útját. Útközben a Huba utcában bement egy vendégházba és ott 175 ezer forint kárt okozott: többek között leverte a helyéről a villanyóra dobozát, tokostól kitörte az egyik szobaajtót, a szoba ablakait betörte, a redőnyt összetörte, felborított egy szekrényt és annak hátsó oldalát leszakította, összetört egy állólámpát és megrongált egy tévét is.

Miután itt is végzett, továbbindult. A Rákóczi utcában észrevett egy robogót, amit szándékosan felborított 80 ezer forintos kárt okozva a jármű tulajdonosának.

A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a terheltet elzárás büntetésre ítélje és kötelezze őt a polgári jogi igényt bejelentő sértettek – a vendégház üzemeltetője és a robogó tulajdonosa – kárának megtérítésére. Mivel a harmadik sértett nem jelentett be polgári jog igényt, így a járási ügyészség azt indítványozta, hogy a sérelmére megvalósított lopásból származó vagyoni előny, 28 ezer forint erejéig vagyonelkobzást rendeljen el a terhelttel szemben, illetőleg a betöréshez eszközként használt csavarhúzót is kobozza el tőle.