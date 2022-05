A Békés Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint, a férfi elhatározta, hogy kannabisz növénymagokat rendel külföldről, majd az így megszerzett, kábítószernek nem minősülő növénymagokat szarvasi tartózkodási helyén elülteti, és gondozni fogja, hogy a későbbiek során a saját marihuána-fogyasztását biztosítsa. Elhatározásának megfelelően 2020. november végén kannabisz növénymagokat rendelt Hollandiából.

Meg is érkezett 2020. december 3-án a levélküldemény, amely 3 darab kannabisz növénymagot tartalmazott, de azt a nyomozó hatóság lefoglalta, így az nem került a férfihoz. Ez azonban nem szegte kedvét: 2021 februárjában ismét magokat rendelt Hollandiából, a küldemény ebben az estben is megérkezett 3 darab kannabisz maggal, de a nyomozó hatóság az előzőhöz hasonlóan ezt is lefoglalta. 2021 áprilisában ismételten nekifutott a rendelésnek: 2021. április 26-án Hollandiából érkezett küldemény ez alkalommal 9 darab kannabisz növénymagot tartalmazott, de ez is lefoglalásra került. Ettől függetlenül a férfi 2021 szeptemberében kábítószernek minősülő kannabiszt szerzett meg, majd szarvasi tartózkodási helyén elfogyasztotta, ugyanis a nyomozás során vizeletéből a szakértő a kannabisz hatóanyagát mutatta ki.