A police.hu beszámolója alapján Békéscsabán, egy telephelyen csütörtökön 23 óra 15 perc körül megjelent három férfi és földkábeleket készítettek össze, hogy elvigyék azokat. A biztonsági kamera képeit figyelő diszpécser azonnal hívta a rendőrséget, és a Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei a helyszínen el is fogták a három román állampolgárt. Velük együtt még egy nőt és egy férfit is előállítottak, ők az utcán figyeltek, hogy jelezhessenek társaiknak, ha bárki érkezne a telephelyre. Ez azonban nem sikerült nekik, nem tudtak elmenekülni. A rendőrök az ötfős csoportot előállították és büntetőeljárást indítottak ellenük. Mindannyian közvetlenül a bűncselekmény elkövetése előtt érkeztek Romániából, de vissza már nem tudtak menni, mert őrizetbe kerültek.

Ugyanezen a telephelyen május 9-én hajnalban volt egy lopás, rézkábeleket vittek el ismeretlenek. A nyomozás eddigi adatai alapján akkor is a most elfogott csoport tagjai mehettek be a bekerített területre. A bűncselekmények körülményeit, az azok közötti összefüggéseket a nyomozók vizsgálják.