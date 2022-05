A Békés Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint, a férfi az édesanyjával élt közös háztartásban Szarvason, de rendszeresen a házban tartózkodott és az éjszakát is ott töltötte a férfi bátyja is. A testvérek italozó életmódot folytattak, rendszeresek voltak közöttük a szóváltások, amelyek esetenként tettlegességig is fajultak. Így történt ez május 12-én is, az esti órákban is. 20 óra körül a két testvér a ház konyhájában tartózkodott, mindketten ittas állapotban voltak és szóváltás alakult ki köztük, amelynek során a férfi felkapott egy kést az asztalról és a testvérét két alkalommal, a nyakán és a mellkasán megszúrta. A testvére a mögötte lévő kanapéra hanyatlott, és a helyszínen elhalálozott. A férfi később áthívta a szomszédot azzal, hogy nagy baj van; a szomszéd észlelte, hogy a másik férfi már nem él, ezért értesítette a mentőket.

A kényszerintézkedés kezdeményezésére egyrészt a szökés, elrejtőzés veszélye miatt került sor, de a bűncselekmény jellege alapján megalapozottan feltehető volt az is, hogy szabadlábon hagyása esetén a terhelt a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával vagy megfélemlítésével a bizonyítást veszélyeztetné.

A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványával egyetértve 1 hónapra elrendelte a terhelt letartóztatását.