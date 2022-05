A police.hu beszámolója szerint Interneten keresztül szeretett volna telefont vásárolni egy szeghalmi nő. Meg is egyezett a hirdetővel arról, hogy 83 ezer forintért megveszi az általa kínált mobilt, majd át is utalta a vételárat. Mindez február 3-án történt, három nappal később meg is kapta a csomagot.

A probléma csak az volt, hogy egy másik, szinte értéktelen, működésképtelen telefon volt benne. Felvette a kapcsolatot az eladóval, de a debreceni férfi nem utalta vissza a pénzt, ezért a nő másfél hónappal később feljelentést tett. A 38 éves férfi kihallgatásán elismerte, hogy becsapta a vevőt. Azzal magyarázta tettét, hogy hirtelen pénzre volt szüksége. A Szeghalmi Rendőrkapitányság munkatársai a nyomozás során a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és az ügy iratait szerdán megküldték az ügyészségnek