A terheltek még a bűncselekmények elkövetését megelőzően megállapodtak egymás között abban, hogy az elkövetés során kinek mi a feladata, és az ellopott értékeket hogyan fogják elosztani. A megállapodásuknak megfelelően a budapesti férfi a bűncselekmények elkövetéséhez, a biztonsági zárak feltöréséhez házilag álkulcsokat készített, illetőleg szerszámokat (fúró-és csiszoló fejeket, csiszolópapírt, zárfésűt, hengerzárbetéteket) is vásárolt, majd a szerszámokkal, valamint az általa készített álkulcsokkal gyakorolt azért, hogy a bűncselekmények helyszínén minél gyorsabban tudja feltörni a zárakat.

A bűncselekmények helyszínére a budapesti férfi tulajdonát képező személygépkocsival érkeztek, és a jogtalanul eltulajdonított értéktárgyakat a gépkocsiba pakolva szállították el. A terheltek a bűncselekmények elkövetési helyszínéül elsősorban többlakásos lakótömböket választottak, ahol feltűnés nélkül tudtak közlekedni, illetve olyan időpontokban követték el a bűncselekményeket, amikor valószínűsíthetőleg a lakók közül kevesen, vagy egyáltalán nem tartózkodtak a házban. A bűncselekmények helyszínén az ingatlanok zárszerkezetét jellemzően hamis kulcs használatával, 2 esetben dolog elleni erőszakkal, hengerzártörés módszerével a budapesti férfi nyitotta ki, majd az ingatlanokba társa ment be, ahol kutatást végzett és jogtalan eltulajdonítási szándékkal magához vette és egy táskába pakolta a helyszínen talált értéktárgyakat, tipikusan arany ékszereket, órákat, parfümöket és készpénzt.

Fotók: police.hu

Eközben a budapesti férfi kint maradt a folyosón, figyeléssel biztosította társa cselekményét, és ha jött valaki, azt a csengő megnyomásával jelezte. Az ellopott készpénzt a terheltek egymás között fele-fele arányban elosztották, az értéktárgyakat pedig ismeretlen személyeknek értékesítették.

A terheltek 2020. október-december hónapjaiban 12 lakásba törtek be a fenti módszerrel országszerte, többek között Gyulán, Esztergomban, Tatán, Székesfehérváron, Győrben, Miskolcon, Várpalotán, Budapesten, Debrecenben. Egy kivétel volt: Tatabányán egy autóalkatrész üzletet törtek fel, innen több mint 200 ezer forint értékben loptak el motorolajokat. Volt olyan lakás, ahonnan 14 ezer forint értékben hoztak el értéktárgyakat, de olyan is, ahonnan 3 millió forint értékben; összesen több mint 12 millió forintot zsákmányoltak a betörésekkel.

A járási ügyészség a terheltek beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsősorban arra tett indítványt, hogy a bíróság a terheltek letartóztatását az ügydöntő határozatának kihirdetéséig hosszabbítsa meg.

Ezen felül az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság a terhelteket végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélje, határozott időre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától és kötelezze őket a polgári jogi igényt érvényesítő sértettek kárának megtérítésére, illetőleg a többi sértett részére okozott kár erejéig vagyonelkobzást rendeljen el velük szemben.

Az ügyészség indítványa arra is kiterjedt, hogy a bíróság állapítsa meg, a terheltek – előéletükre figyelemmel – a törvény erejénél fogva feltételes szabadságra nem bocsáthatóak, illetve a budapesti férfit a közúti járművezetéstől is tiltsa el. A nyomozás során igen jelentős, 7,2 millió forint összegű bűnügyi költség keletkezett, ezt is a terhelteknek kell majd megfizetniük.