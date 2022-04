INDIMA néven zajlik egy európai uniós, nemzetközi szintű projekt, amelyben hazánkból a Magyar Vöröskereszt kapott szerepet az osztrák, lengyel és román szervezetek mellett. Ennek keretében az elmúlt időszakban tudományos konferenciákat rendeztek, március végén pedig egy háromnapos szimulációs gyakorlatot tartottak a romániai Temesváron.

Ezen a Magyar Vöröskereszt meghívására, a magyar katasztrófavédelmet képviselve vett részt Maczek Szilárd tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő, valamint a Magyar Vöröskereszt önkénteseként dr. Tímár Tamás tűzoltó őrnagy, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munka­társa.

A virtuális valóság lehetőségeit kihasználva egy Temes megyei szintű vezetési törzsgyakorlatot tartottak, azaz összeállt az ottani védelmi bizottság minden olyan szereplővel – a katasztrófavédelemtől, a tűzoltóságtól kezdve a mentőkön, a rendőrökön, a honvédségen át a közműszolgáltatókig és a politikusokig –, akikre fontos szerep hárul egy-egy katasztrófa­helyzetben.

Lángokban állt egy kórház, kigyulladt egy katedrális, tömeges baleset történt közúton és vasúton egyaránt, több település áramszolgáltatás nélkül maradt – csak néhány példa, hogy milyen, megoldásra váró problémákkal szembesültek a gyakorlat során.

A virtuális valóságban számítógépek segítségével pedig be is tudták járni az adott területeket a szakemberek – miközben ténylegesen egy hatalmas, több részre osztott teremben foglaltak helyet. A gyakorlatot három szinten hajtották végre: egyrészt a védelmi igazgatás szereplői meghozták a döntéseket, másrészt a szakma meghatározta, hogy annak megfelelően miként kell reagálni, harmadrészt a konkrét beavatkozásokat is lebonyolították.

A gyakorlat előkészítésében – aminek egyik értekezlete Békéscsabán volt –, majd irányításában vett részt dr. Tímár Tamás, így például abban, hogy különböző időpontokban különféle feladatokkal találkozzanak a szereplők. Ezt követően az értékelésben is szerepet kapott. Maczek Szilárd a magyar katasztrófavédelmet képviselve nézhette végig azt, hogy helyi, megyei és országos szinten hogyan zajlottak a gyakorlat eseményei.

Érdekesség volt, hogy Maczek Szilárd eljátszotta: Magyarországról érkező vezetőként – mivel a két ország között egyébként is van ilyen téren együttműködés – felajánlja Romániának hazánk segítségét a káresemények felszámolásában. A helyiek azonnal reagáltak erre. A játék során dr. Tímár Tamás volt Maczek Szilárd összekötő tisztje.



A temesvári tűzoltóságot is megnézték

Maczek Szilárd és dr. Tímár Tamás elmondták, hogy folyamatosan fejlődik a technika, a virtuális valóságot egyre több területen lehet használni, így a gyakorlatok során is. Hiszen ennek köszönhetően a lehetőségek tárháza végtelenné válik, nagy mozgásteret ad, olyan katasztrófahelyzeteket tudnak annyi sérülttel kigondolni és láttatni is, amilyet csak szeretnének. Hozzátették, hogy mindenki nagyon élvezte a gyakorlatot, rengetegen figyelték azokat a képernyőket, amelyeken az események zajlottak a virtuális valóságban. Hangsúlyozták, hogy a gyakorlatot és az együttműködéseket mindenki pozitívan értékelte. A két Békés megyei szakember a helyiek meghívását kihasználva ellátogatott a temesvári tűzoltóságra is.