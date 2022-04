Kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vett őrizetbe szerdán egy férfit a Békési Rendőrkapitányság. A 33 éves békési férfi a gyanú szerint hónapok óta árult tiltott bódító hatású anyagot - olvasható a rendőrség tudósításában.

A nála tartott kutatáskor a rendőrök több csomag növényi törmeléket foglaltak le. A gáztűzhely sütő részében és a konyhaszekrényben is volt ilyen, a gyanú szerint kábítószert tartalmazó törmelék.

Fotó: police.hu

Emellett az anyag adagolásához használt mérleget is foglaltak le tőle a rendőrök. A nyomozás adatai szerint többen rendszeresen vásároltak a 33 éves férfitől, a rendőrség eddig négy fogyasztó ellen indított büntetőeljárást. A nyomozók náluk is kutatást tartottak és tőlük is foglaltak le kábítószer gyanúját keltő növényi törmeléket.