A sértett ismerőseitől úgy tudta, hogy a terhelt külföldről behozott gépkocsik adásvételével foglalkozik. A sértett 2021. szeptember 20-án felkereste a terheltet annak békési lakóhelyén és megbízta azzal, hogy hozzon be Németországból a részére egy meghatározott típusú személygépkocsit, amelyet a terhelt elvállalt, ahogy azt is, hogy az autó honosítását, műszaki vizsgáját, illetőleg okmányait is elintézi. A sértett ekkor 60 ezer forintot adott át a terheltnek, majd két nap múlva további 70 ezer forintot.

A terhelt – azt a látszatott keltve, hogy valóban szándékában áll gépkocsit behozni – az átvett pénzről átvételi elismervényt is kiállított a sértett részére.

A terhelt ezt követően csak hitegette a sértettet a gépkocsival kapcsolatosan, azt állítva, hogy az már az országban van, csak még különböző intézni valók vannak vele, majd hivatkozott alvázszám elírásra, másik autó behozatalára, továbbá motorszám hiányra, mint az eredetiség vizsgálat és a vizsgáztatás akadályára is. Végül a terhelt a sértett részére gépjárművet nem hozott be külföldről és nem adott át, és az erre a célra átvett 130 ezer forintot sem adta vissza a sértettnek.

Valójában a terhelt nem rendelkezett gépkocsik külföldről történő behozatalára létrejött vállalkozással; egyetlen gépkocsival kapcsolatosan sem folytatott a vámudvarban ügyintézést és nem kért honosítást, vámkezelést.

A terheltnek már a pénz átvételekor sem állt szándékában a sértett részére külföldről gépkocsit behozni, hanem a gépjármű behozatalának valós látszatát keltve, jogtalan haszonszerzés végett megtévesztette őt.

A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a terheltet végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, és állapítsa meg, hogy abból a törvény erejénél fogva feltételes szabadságra nem bocsátható, ezen felül határozott időre tiltsa el a közügyek gyakorlásától és a bűncselekménnyel elért vagyoni előny erejéig vagyonelkobzást rendeljen el vele szemben.