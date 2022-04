Füzesgyarmat külterületén csütörtökön 19 óra körül egy személygépkocsi letért az útról és nekiütközött egy táblának, majd egy fának csapódott. A mentők a 37 éves gyáli autóst súlyos, életveszélyes sérüléssel vitték kórházba. A baleset okát és körülményeit a Szeghalmi Rendőrkapitányság vizsgálja – írja a police.hu.

Garázdaság miatt intézkedtek a rendőrök csütörtökön reggel Gyulán, az autóbusz-állomáson. A gyanú szerint egy 18 éves kétegyházi férfi megütött egy 16 és egy 17 éves sarkadi fiút. A rendőrök a fiatal férfit előállították a Gyulai Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók garázdaság elkövetésének gyanúja miatt kihallgatták. A két bántalmazott fiú könnyű sérülést szenvedett.

Csütörtökön két autóssal szemben is ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök. Először Gyulán, a Budrió lakótelepen 18 óra 45 perc körül egy személygépkocsival közlekedő férfinál jelzett alkoholfogyasztást a szonda. További két mérés is megerősítette az ittasság gyanúját, ezért a rendőrjárőrök elvették a férfi vezetői engedélyét. Ezután Újkígyóson, a Gyulai útról 20 óra után néhány perccel állítottak elő a körzeti megbízottak szintén egy személyautót vezető férfit. Nála is három légalkoholmérés eredménye lett pozitív, ezért bevonták az ő jogosítványát is. A rendőrségen mindkét esetben büntetőeljárás indult az autósok ellen.