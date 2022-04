A fiatal férfi és a most 23 éves nő az egyik internetes közösségi oldalon ismerkedtek meg egymással, majd 2020. január közepén élettársi kapcsolatot létesítettek, ettől kezdődően együtt éltek egy sarkadi ingatlanban. Élettársi kapcsolatuk jelenleg is fennáll. Sem a férfi, sem az édesanyja, sem az élettársa nem rendelkeztek munkahellyel, rendszeres jövedelemmel, ezért a férfi és az élettársa elhatározták, miszerint megélhetésüket abból fogják biztosítani, hogy a férfi és édesanyja közreműködésével a fiatal nőnek kuncsaftokat szereznek, akik részére a nő ellenszolgáltatás fejében szexuális szolgáltatást fog nyújtani. Így is történt. A sértett nő 2020. január elején regisztrált egy közismert, a prostituáltak által használt internetes oldalon, ahol szexuális szolgáltatás nyújtására vonatkozó hirdetést helyezett el. A hirdetést a fiatal férfi kezelte, aktiválta, illetőleg időnként meghosszabbította és a hirdetésre jelentkezőkkel is ő tartotta a kapcsolatot üzenetek formájában, azaz ő írt vissza a szexuális szolgáltatással kapcsolatban érdeklődő személyeknek és ő egyeztetett velük a szolgáltatásról.

A prostitúciós tevékenység folytatásához a férfi – az édesanyja közreműködésével – Gyulán 1-1 apartmant bérelt ki több alkalommal rövidebb időszakokra. A férfi rendszeresen elkísérte a nőt az apartmanokba, és amíg a sértett a szexuális szolgáltatást nyújtotta, a lakáson kívül várakozva felügyelte a prostitúciós tevékenységet. Az apartmanokba, illetőleg azokból esetenként a férfi édesanyja vitte el autóval a férfit és élettársát. A férfi a sértett által megszerzett, prostitúcióból származó jövedelemből részesült, legalább részben kitartatta magát, azt közösen felélték.