Huszonnégy órás sebességellenőrzést hajt végre Békésben is a rendőrség a Speedmarathon keretében csütörtökön reggeltől. Szombati Andrea, a megyei főkapitányság sajtószóvivője a csütörtök reggeli első helyszínen, a békéscsabai Körte soron elmondta, a lakosság véleményét is kikérték előzőleg, hogy hova helyezzenek ki traffipaxokat. Szép számmal érkeztek javaslatok, 41 e-mailt kaptak, ezek is segítettek a helyszínek kijelölésében. A helyi adottságok mellett a közlekedésrendészeti elemző munka eredményeit is figyelembe vették.

Szombati Andrea kitért arra, tavaly a megyében az elsőbbségadás elmulasztása után a gyorshajtás volt a második helyen a baleseti okoknál. Négy olyan szerencsétlenség is történt, melyben meghaltak emberek, köztük egy kisgyermek is. A sajtószóvivő hangsúlyozta, másodpercek tört része alatt is bekövetkezhet szerencsétlenség, amit a sebesség betartásával megelőzhetünk, és előzzük is meg.