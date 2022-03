Alapvetően a nő volt az, aki az elmúlt 1 évben a kábítószerrel kereskedett, az értékesített kábítószert pedig oly módon szerezte meg, hogy a bűncselekmény elkövetésekor a vele élettársi kapcsolatban lévő 32 éves férfit, illetve egy – általa is tudottan 18. életévét be nem töltött – fiatalkorú fiút kért meg arra, hogy vonattal utazzon fel Budapestre, és egy ismeretlen személytől vegye át a kábítószernek minősülő anyagot, majd azzal utazzon vissza Békéscsabára és adja át a részére. A megszerzett, értékesítésre szánt kábítószert a nő, élettársa tudtával és támogatásával, a közösen használt békéscsabai lakásban tárolta. A kábítószer értékesítésében esetenként részt vett a férfi és a fiatalkorú fiú is.

A kényszerintézkedés kezdeményezésére egyrészt a szökés, elrejtőzés veszélye miatt került sor, másrészt megalapozottan feltehető volt, hogy a terheltek szabadlábra kerülve a tanúkat jogellenesen befolyásolnák, megfélemlítenék, vagy a még fel nem lelt tárgyi bizonyítási eszközöket elrejtenék, megsemmisítenék, és ezzel a bizonyítás eredményét veszélyeztetnék, illetőleg a bűnismétlés veszélye is fennállt. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványával egyetértve 1 hónapra elrendelte mindkét terhelt letartóztatását.