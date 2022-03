A két hajdúsági férfi a bűncselekmény elkövetését előre kitervelték. Tervüknek megfelelően január 28-án, a délutáni órákban egy német forgalmi rendszámú személygépkocsival Debrecenből Orosházára utaztak és ott betörtek egy családi házba. Az egyikőjük hengerzártörés, illetőleg ablakbetörés módszerével behatolt a házba és ott kutatást végzett, ennek végeztével készpénzt és egy bútorszéfet hozott ki a házból, míg társa a gépjárműben maradva várakozott, társa cselekményét figyeléssel biztosította.

A terheltek a széfet Orosháza külterületén kinyitották, az értékeket abból magukhoz vették és a széfet hátrahagyták, majd gépjárművükkel Debrecenbe visszatértek. A terheltek az értékek jogtalan eltulajdonításával 3 M Ft kárt, a rongálással közel 100 ezer forint kárt okoztak a sértettnek, amely nem térült meg. A férfiakat február 22-én hajnalban Debrecenben fogták el.

A kényszerintézkedés kezdeményezésére a szökés, elrejtőzés veszélye miatt került sor, másrészt az is feltehető volt, hogy a terheltek a tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével, megsemmisítésével a bizonyítási eljárás sikerét veszélyeztetnék, illetőleg előéletükre figyelemmel attól is tartani lehetett, hogy szabadságvesztéssel fenyegetett hasonló jellegű bűncselekményeket követnének el. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója ezen terheltek letartóztatását is elrendelte.