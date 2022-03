Több mint 5 és fél millió forintot csalt ki a gyanú szerint egy törökszentmiklósi férfi azoktól az emberektől, akik az interneten feladott hirdetéseire jelentkeztek és vásárolni akartak tőle. Álnéven olyan dolgokat hirdetett, amik nem is voltak nála. Motort, szerszámgépeket, óragyűjteményt, gitárgyűjteményt, horgászfelszereléseket, motoros ruhát kínált esetenként több százezer forintért. A vételárat előre utalással kérte, majd azt mondta a neki fizetőknek, hogy a dolgok, amiket megvásároltak, egy németországi zálogházban vannak, futárszolgálattal küldi el nekik. A csomag feladásával kapcsolatosan hitegette a vásárlókat, hamisított bizonylatokkal próbálta őket meggyőzni arról, hogy már elküldte nekik, amit kifizettek. Amikor a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói és Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei hétfőn reggel otthonában elfogták, akkor is éppen üzletelt, telefonon beszélt valakivel, akit megpróbált becsapni. A nyomozás jelenlegi állása szerint országszerte 21 embert károsított meg, de a rendőrök vizsgálják, hogy vannak-e további sértettjei a csalássorozatnak. A 24 éves törökszentmiklósi K. Zsoltot a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya üzletszerűen elkövetett csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette. Élettársát is előállították, mert a gyanú szerint a bűncselekménnyel szerzett pénz egy részét a férfi neki utalta tovább. A nő ellen is büntetőeljárás indult, ő szabadlábon védekezik - adta hírül a police.hu