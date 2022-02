Békés megyében két helyen is ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök pénteken. Először 15 óra 15 perc körül Békéscsabán, a Leiningen utcában ellenőriztek egy személygépkocsi-vezetőt. Ezután 19 óra 15 perc körül szintén a megyeszékhelyen, a Damjanich utcában állítottak meg egy autóst. Mindkét járművezetőnél alkoholfogyasztást jelzett a szonda és a további légalkoholmérések is igazolták azt, hogy ittasan vezettek. A rendőrjárőrök a korábban intézkedés alá vont férfi jogosítványát elvették és büntetőfeljelentést tettek ellene. Utóbbi férfi ellen is büntetőeljárás indult, emellett a Békéscsabai Rendőrkapitányság az 52 éves férfit engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt őrizetbe vette, és a rendőrkapitányság munkatársai három napon belül bíróság elé állíthatják. Békésről előállítottak a rendőrök három nőt és két férfit, mert bántalmazták egyik ismerősüket, aki könnyebben megsérült. A Békési Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság miatt két nőt őrizetbe vett, a rendőrök vizsgálják, hogy kinek milyen szerepe volt a konfliktusban - adta hírül a police.hu.