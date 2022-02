Okányban, egy cég telephelyén vasárnap, az esti órákban egy férfi engedély nélkül több mezőgazdasági járművel is közlekedett, majd elvitt onnan egy kisteherautót. A történtekről érkezett bejelentetés után, negyed órával később Vésztő külterületén a rendőrök leállították és ellenőrizték. Az igazoltatás során kiderült, hogy a 23 éves okányi férfi úgy vezette a céges autót, hogy nincs jogosítványa és alkoholt is ivott. Így a jármű önkényes elvétele mellett ittas járművezetés gyanúja miatt is indul ellene büntetőeljárás, illetve szabálysértési feljelentést is tettek ellene, mert engedély nélkül vezetett.

Az ittas járművezetők nemcsak magukat veszélyeztetik, hanem közlekedő partnereiknek is kárt, sérülést okozhatnak. A rendőrség ezért mindenkit arra kér, hogy ha vezet, ne fogyasszon alkoholt! A rendőrök a balesetek megelőzése, a közlekedésbiztonság javítása érdekében az ittas járművezetőkkel szemben is következetesen és határozottan intézkednek.