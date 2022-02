Elsőbbségadás elmulasztása miatt történt a legtöbb személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset 2021-ben Békés megyében. A Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság folyamatosan nyomon követi a közlekedésbiztonsági helyzetet és programokkal, tájékoztatókkal igyekszik felhívni a közlekedők figyelmét a szabályok betartásának fontosságára, illetve elősegíteni a gyermekek, fiatalok szabályos közlekedésre nevelését. Ennek jegyében 2021 novemberében „A jövő közlekedőiért” címmel Békés megye pedagógusainak rendeztek konferenciát. Az online tanácskozáson részt vett, iskolájukban közlekedési szakreferensként tevékenykedő pedagógusok az elsők között vehetik át a bizottság által most beszerzett oktatási segédanyagot, egy animációs tesztgyűjteményt, amelyből 50 darabot vásároltak. Az első példányokat 2022. február 10-én délelőtt adta át Hudák Pál r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a bizottság elnöke Deákné Kovács Krisztinának, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tanárának, és Barta Gábornak, a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola pedagógusának. A számítógépes program 164 elsőbbségadási szituációt tartalmaz, amelyek két-, illetve háromdimenziós nézetből is megtekinthetők. A tesztek segítségével lehet gyakorolni, tudásszintet ellenőrizni, vagy akár vetélkedőket szervezni. A bizottság reményei szerint az eszköz segítséget jelent a közlekedési ismereteket oktató pedagógusoknak, illetve a diákok is nagy hasznát veszik majd - adta hírül a police.hu

Barta Gábor, Deákné Kovács Krisztina és Hudák Pál /Fotó: police.hu/