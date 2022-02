Egy családi ház gyulladt ki hétfőn hajnalban Magyarbánhegyesen, a Kossuth utcában. A száz négyzetméteres lakóépület több szobájában berendezési tárgyak égtek, melyről a tűz átterjedt az épület tetőszerkezetére. A mezőkovácsházi és orosházi hivatásos tűzoltók négy vízsugár és kéziszerszámok segítségével a tüzet eloltották, majd füsteltávolító ventilátorral az épületet kiszellőztették. A beavatkozó tűzoltók az ingatlanból két gázpalackot kihoztak, melyek közül egy palack tűzzel érintkezett. Az ingatlanban kiépített földgázvezeték károsodása miatt a gázszolgáltató munkatársa az épületet leválasztotta a szolgáltatásról. A tűzeset idején a házban senki sem tartózkodott, az esettel kapcsolatosan személyi sérülés nem történt – írja a katasztrófavédelem. Egy családi ház szén-monoxid érzékelője jelzett hétfő reggel Doboz településen, a Balog István utcában. Lakók a helyiséget kiszellőztették, majd elhagyták az épületet, rosszullétre senki sem panaszkodott. A békéscsabai hivatásos tűzoltók ellenőrző mérései igazolták a mérgező gáz jelenlétét a levegőben. Az egység felhívta a tulajdonos figyelmét, hogy a cserépkályhát csak a megfelelő műszaki karbantartás és felülvizsgálat után szabad ismételten használatba venni. Lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor, az épület fűtése alternatív módon továbbra is biztosított maradt Egy családi ház udvarán a főépület és melléképület között tárolt tüzelőanyag kapott lángra hétfő délelőtt Orosházán, a Nagyhegyi utcában. Az égő fűtőanyagról a tűz átterjedt a kazánház ablakára, valamint homlokzat szigetelésére. A tűzeset helyszínéről egy személyt füstmérgezés gyanújával a mentőszolgálat kórházba szállított, további megfigyelésre. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár és kéziszerszámok segítségével a tüzet eloltották, majd hőkamerával a területet átvizsgálták. A beavatkozás során a melléképületből a tűzoltók kihoztak egy sértetlen gázpalackot. Nádas gyulladt ki hétfő délután Szeghalmon, az Újtelep utcában. A közel ezer négyzetméter kiterjedésben égő növényzetet a helyi hivatásos tűzoltók kéziszerszámok és vízsugár segítségével eloltották, majd a területet átvizsgálták. A tűzesettel kapcsolatosan anyagi kár, valamint személyi sérülés nem keletkezett. Nagy mennyiségű száraz fű és összehordott szemét égett hétfő délután Sarkadon, a Somlay utcában. A gyulai hivatásos tűzoltók egy veszélyesen közeli ingatlanból két gázpalackot kihoztak, majd vízsugár és kéziszerszámok segítségével a közel háromszáz négyzetméteren égő tüzet eloltották. A tűz keletkezési oka ismeretlen, az esettel kapcsolatosan senki sem sérült meg. Meggyulladt egy családi ház födémszerkezete hétfő este Szabadkígyóson, a Virág utcában. Egy vegyes tüzelésű kazán kéményének környezetében izzott be a födém több négyzetméteren, melynek következtében a ház elektromos rendszere is megsérült. A békéscsabai hivatásos tűzoltók kéziszerszámok és vízsugár segítségével a tüzet eloltották, majd hőkamerával a területet átvizsgálták. Az épület a karbantartások elvégzéséig átmenetileg lakhatatlanná vált, ezért lakosságvédelmi intézkedés keretében a lakók elszállásolásáról az önkormányzat gondoskodott. Az esettel kapcsolatosan senki sem sérült meg.