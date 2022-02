Békéscsabán, a Bajza utcán 2021. december 27-én 1 óra körül fának ütközött egy személygépkocsi. Az autót egy férfi vezette, aki a balesetben súlyosan megsérült. A rendőri intézkedéskor felmerült a gyanúja annak, hogy ittasan ült volán mögé, ezt az eljárás során igazságügyi szakértői vizsgálat is igazolta. A 40 éves férfi el is ismerte, hogy vezetés előtt a barátaival italozott. Gyalog indultak haza, de ő végül úgy döntött, hogy mégis kocsival megy. Egyik barátja megpróbálta lebeszélni erről, de miután nem sikerült neki, nem ült be mellé, ő inkább tovább gyalogolt. A balesetet szenvedett férfi kihallgatásán azt mondta: rossz döntést hozott, hallgatnia kellett volna a barátjára. A Békéscsabai Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség miatt eljárást indított ellene és a nyomozás vizsgálati szakaszában a rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték. A bűnügy iratait a rendőrség csütörtökön továbbította az ügyészségre - adta hírül a police.hu

Fotó: police.hu