Békés megyében az idei év hetedik hetében több mint 2500 közlekedőt szondáztattak meg a rendőrök azért, hogy az ittas járművezetőket kiszűrjék a forgalomból. A légalkoholmérések eredménye 32 esetben lett pozitív, 19 alkalommal gépi, míg 13 alkalommal nem gépi meghajtású jármű vezetőjénél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. Az ellenőrzöttek között volt olyan férfi is, aki a rendőri intézkedés előtt kocsijával letért az útról és egy villanyoszlopnak ütközött Békéscsabán. A balesetben senki nem sérült meg, de nála és utasánál is felmerült az ittasság gyanúja. A balesetet okozó férfival szemben ittas járművezetés gyanúja miatt tettek büntetőfeljelentést a rendőrök. Az utas ellen is indult büntetőeljárás, mert járművének a vezetését úgy engedte át az ismerősének, hogy tudta mindketten szeszes italt fogyasztottak. Ezért a rendőrség mindkét férfi vezetői engedélyét bevonta. Az elmúlt héten is több ittas járművezető ellen indult büntetőeljárás iratait továbbították a rendőrök az ügyészségekre. Közöttük volt egy olyan büntetőeljárás, amely azért indult, mert egy újkígyósi férfi január 13-án hajnalban Medgyesegyháza külterületén lesodródott autójával az útról, majd egy fának ütközött. Szerencsére ebben az esetben sem történt személyi sérülés, de a 27 éves autósnál a helyszíni szondáztatás pozitív értéket jelzett.

Ittasan vezetni és ittas vezetővel utazni rendkívül veszélyes. Ne igyanak alkoholt, ha vezetni fognak. A rendőrség rendszeresen felhívja a figyelmet a szabálytalan közlekedés, így az ittas vezetés veszélyeire is. A rendőrség ismételten kéri, hogy aki szeszes italt fogyaszt, ne vezessen járművet – írja a police.hu.