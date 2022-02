A beszélgetés után Bajkai Zsolt hangsúlyozta, a fehér jelzés a fénysorompón csupán azt jelenti, hogy a berendezés üzemel, de nem egyenlő azzal, hogy körültekintés nélkül át lehet hajtani a síneken. Hiszen a fehér fény ellenére is közlekedhetnek rajta vonatok, igaz lassan, de az esetleges közeledésüket akkor is minden esetben fel kell mérnie a járművezetőnek az átjáróba való behajtás előtt. Kérdezte továbbá ő is a gyerekeket például arról, hogy mit jelez a fényjelzés feletti x-ek száma, de szó volt arról is, hogy milyen típusú vonatok közlekednek Békés megyében, illetve arról, hogy mi történik egy baleset bekövetkezése után.

Bánszki Hajnalka a következő lépésben a vasúti átjáróban történt balesetek fotóit mutatta meg az iskolásoknak, amik között volt olyan, amikor a vonat személyautóval ütközött, illetve olyan is, amikor rakományt szállító kamionnal. Szemléltette, hogy az előbbi esetén az ütközésben csak az autó sérült meg, míg az utóbbi esetben a vonat és a kamion is jelentősen rongálódott. A fotók után a féktávok bemutatása következett, amivel arra igyekeztek felhívni a figyelmet, hogy milyen hamar bekövetkezhet a baleset. Végül kvízkérdéseket kaptak a gyerekek, amik beküldését helyes megválaszolását jutalmazza a kapitányság.