Békés megyében vasárnap két személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre – írja a police.hu. Dobozon, a Sport utcában 15 óra körül egy kerékpáros nő elesett és súlyosan megsérült. Orosháza külterületén 21 óra körül egy személyautó vezetője nekiütközött egy elektromos kerékpárral közlekedő nőnek. A mentők a nőt könnyű sérüléssel vitték kórházba.

Békés megyében vasárnap négy helyen történt ittas járművezetés gyanúja miatt rendőri intézkedés. Szarvason, a Szabadság utcában 9 óra 45 perc körül egy személygépkocsival közlekedő férfinál jelzett alkoholfogyasztást a szonda. Nagyszénáson, a Kossuth Lajos utcából 11 óra körül állítottak elő a rendőrjárőrök szintén egy autóst, mert nála is pozitív lett a helyszínen történt szondáztatás eredménye. Gyomaendrődön, a Fő úton és Orosházán, a Bajcsy-Zsilinszky utcában is hasonlóan ittasságot jelzett az alkoholszonda egy-egy személyautó vezetőjénél is. A további légalkoholmérések eredményei is megerősítették azt, hogy a járművezetők alkoholt fogyasztottak. A rendőrség a négy férfi vezetői engedélyét elvette és ittas járművezetés gyanúja miatt büntetőeljárást indított ellenük. Az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrjárőrei vasárnap 2 óra 45 perc körül előállítottak egy nyírtéti férfit, aki Nagyszénáson, az Orosházi úton úgy közlekedett egy személyautóval, hogy nincsen jogosítványa. A 27 éves férfit a rendőrkapitányság szabálysértési őrizetbe vette, és engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt a rendőrök három napon belül bíróság elé állíthatják.

Kábítószer gyanúját keltő anyagokat találtak a rendőrök vasárnap Gyulán, a közúti határátkelőhelyen, egy belépésre jelentkező személygépkocsiban. A jármű utasát, egy 42 éves román állampolgárságú férfit a rendőrkapitányság nyomozói kábítószer birtoklása bűncselekmény gyanúja miatt kihallgatták. A rendőrség a lefoglalt növényi törmelék kábítószer hatóanyag-tartalmát szakértővel vizsgáltatja meg.