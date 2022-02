Szombaton, 18 óra 10 perc körül a Lencsési lakótelep felől az egyik bevásárlóközpont irányába haladtam, amikor a gátnál elém szaladt egy őz, amit elütöttem. A kocsinak baja nem lett, mert a megengedett sebességgel mentem, az ütközést követően az őz az út szélére feküdt.

Olvasónk rögtön kiszállt az autóból, ám az állatot már nem találta a helyszínen. A járókelők megdöbbenve követték az eseményeket, és hangot adtak annak, hogy már a városban is az őzeket kell figyelni.

Táplálékot és nyugalmat keresnek az állatok

Hasonló eset történt már korábban Csabán, olvasónk a Dózsa György úton találkozott őzzel, de a Körte soron és a Csaba parkban is láttak már Bambit, ez utóbbit pár hete jelezte olvasónk. Tavaly novemberben pedig egy orosházi esetről írtunk, akkor a helyi temetőt dézsmálták az állatok, ahová bejártak legelészni: az élő virágokat kirángatták a sírokról, és a koszorúk élő virágait is megrágcsálták.

Akkor Zuberecz Tibor megyei fővadászt kerestük, aki kérdésünkre válaszolva elmondta, kisebb településeken, de akár a városok külterületein is előfordulnak vadállatok, főként az őzek, a nyulak, a vaddisznók, de a ragadozók, akár a rókák is bejárnak az ember által lakott helyekre. Őzekben ráadásul bővelkedik Békés, nagyságrendileg 40 ezer példány él a megyében: országosan itt található a legtöbb. Zuberecz Tibor szerint az sem véletlen, hogy az állatok egyre közelebb merészkednek az ember által lakott területekhez, és az erdők-mezők, a kinti határvidék helyett a települések közelében maradnak. Kitapasztalták ugyanis, hogy van, amikor nyugalmasabb számukra ez: táplálékot is találnak, ráadásul a mezőgazdasági munkálatok és a gépek sem zavarják őket.