Márkás babakocsit hirdetett 25 ezer forintért egy ajkai nő az interneten. Egy szarvasi vásárló 2021 augusztusában előre elutalta neki a vételár felét és a szállítási költséget, de utána hiába várta a babakocsit, az nem érkezett meg. A Szarvasi Rendőrkapitányságon indult büntetőeljárás során a nyomozók kiderítették, hogy az eladó több néven is hirdetett és másokat is megkárosíthatott. Kihallgatásán a 29 éves ajkai nő elmondta, hogy könnyű pénzszerzési lehetőségnek gondolta az online csalást, ezért kezdett el jóval áron alul hirdetni különféle dolgokat. Emellett a vásárlóktól azt kérte, hogy utaljanak előre neki. Állítása szerint, később megbánta, hogy többeket is megkárosított, és mindenkinek vissza akarta fizetni a pénzét. A rendőrkapitányság a nő ellen indult büntetőeljárás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az ügy iratait a napokban továbbította az ügyészségre.

A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei azt tanácsolják, hogy csak megbízható helyről vásároljanak!

Ha interneten vásárolnak valakitől, ne utalják el előre a pénzt az eladónak! Ha lehetőség van rá, fizessenek utánvétel! Olyan oldalról vásároljanak, amit már ismernek és korábban kipróbáltak! Ellenőrizzék az eladók értékelését (pl. elégedettség, panasz) a weboldalakon! Mindig mentsenek el minden dokumentumot az online vásárlásokkal kapcsolatban. Ezek szükségesek lehetnek a vásárlás idejének és körülményeinek a tisztázásához, vagy annak bizonyítására, hogy kifizették a terméket – írja a police.hu.