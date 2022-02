Kunágotáról pénteken 9 óra körül tett bejelentést egy nő arról, hogy betörtek a sörözőjükbe. Amikor nyitni ment, az ajtó rendben volt, de bent először arra lett figyelmes, hogy italok hiányoznak, és a váltópénz sincs ott, ahol lenni szokott. Körülnézett és rögtön feltűnt neki, hogy az egyik ablak résnyire nyitva van. A rendőrök néhány óra alatt kiderítették, hogy mi történt. Előző este más vendégek mellett egy testvérpár is italozott a sörözőben. Egyikük zárórakor nem ment ki, hanem elbújt a mellékhelyiségben, megvárta, amíg a pultos nő feltakarított és elment. Ezután hívta öccsét, aki a lánytestvérükkel visszament, és kinyitotta nekik az egyik ablakot, hogy be tudjanak mászni. Több üveg italt, valamint egy tálca sört szedtek össze és elvitték a váltópénzt is. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rendőrei a három testvért előállították és lopás miatt büntetőeljárást indítottak ellenük – írja a police.hu.