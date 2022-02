A nő a vádbeli időben munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezett, cselekményeit rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el. 2021 januárja és júliusa között 9 db, Békésen, az utcán parkoló, de lezáratlan jármű utasteréből lopta el az ott talált különböző értékeket.

Volt, hogy az egyik autóból 190 ezer forintot tartalmazó pénztárcát zsákmányolt, de olyan is, amelyben csak egy doboz gyógyszert és egy csomag törlőkendőt talált.

Az egyik autóból ezerötszáz forintot vitt el, valamint a sértett bankkártyáját is, amellyel később az egyik helyi dohányboltban négyezer hatszáz forint értékben kísérelt meg vásárolni, de a tranzakciók sikertelenek voltak.

Szintén sikertelenül kísérelt meg lopni egy Békés, Pusztaszeri utcai családi házból is, hová a nyitott kiskapun és a szintén nyitott bejárati ajtón át jutott be: a házban kutatást végzett és egy táskában össze is készített kilencezer ötszáz forint értékben cigarettát, vágott dohányt, egy teakiöntőt és némi készpénzt, de az egyik ott lakó tetten érte és kérdőre vonta, ekkor az eltulajdonítani szándékozott tárgyak hátra hagyásával távozott.

A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a nőt beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és kötelezze őt a sértettek részére okozott kár megtérítésére.