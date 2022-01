A férfi és felesége több mint 20 évig voltak házasok, házasságukból két gyermek született. A férfi és a nő, valamint közös gyermekeik a házasság felbontása után is ugyanazon orosházi házban laktak a bíróság által 2020 februárjában megállapított osztott használat szerint. A terhelt és felesége házassága több éve problémákkal terhelt volt, a nézeteltérések a válást követően gyakran torkollottak veszekedésekbe elsősorban a vagyonmegosztás, valamint a nő új párkapcsolata miatt. A veszekedések során a terhelt a sértettet hónapokon keresztül több alkalommal, rendszeresen az emberi méltóságát sértően, megalázóan szidalmazta undorító féregnek, retkesnek nevezve, illetőleg többször bántalmazta is: többször meglökte, a karját és a nyakát megszorította, illetőleg olyan is előfordult 2020 szeptemberében, hogy lefejelte a nőt.