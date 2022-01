Csalással gyanúsít a rendőrség egy sarkadi nőt, mert 2021 februárjától kezdődően részletekben több mint ötmillió forintot kért kölcsön egy internetes társkeresőn megismert férfitől. A 34 éves vésztői férfi írt először a nőnek, az üzeneteire választ is kapott. A nő elpanaszolta, hogy válófélben van, várandós és nincs pénze. Fotókat küldött magáról, majd különböző összegeket kért kölcsön a férfitől. Azt mondta neki, hogy ha eladják a volt férjével közös házukat, akkor megadja a tartozását és együtt új életet kezdenek. Többek között ügyvédi munkadíjra is kért pénzt, majd amikor a férfi már gyanút fogott és fel akarta hívni az ügyvédet, hogy megkérdezze, miért nem halad az adásvétel, a nő megadta neki az élettársa édesanyjának telefonszámát. A 43 éves nő ügyvédnek adta ki magát és úgy válaszolt a kérdésekre, emellett egy bankszámlaszámmal is segített, arra tizenegyszer utalt a becsapott férfi. A rendőrség az ügyben elrendelt nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és a 22 éves sarkadi nő, valamint élettársa édesanyja ellen csalás bűntett miatt vádemelést javasol. A Szeghalmi Rendőrkapitányság az ügy iratait a minap továbbította az ügyészségre – írja a police.hu.