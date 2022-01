Súlyos baleset történt 2021. október 23-án 18 óra körül a 46-os főúton, Gyomaendrőd külterületén – írja a police.hu. Egy személygépkocsi letért az útról, az út melletti árok falának csapódott, felborult, majd visszasodródott az úttestre, ahol a tetején állt meg. A jármű vezetője egyedül volt, a mentők súlyos állapotban vitték kórházba. Később a kihallgatásán elmondta, hogy italozott, mielőtt kocsiba ült. A hétvégi házát téliesítette, úgy készült, hogy egy éjszakát a házban tölt, és csak másnap megy haza. Otthonról azonban 17 óra körül felhívták, hogy ne aludjon ott, várják haza. A férfi annak ellenére elindult, hogy napközben sört és pálinkát is ivott. Arra, hogy hogyan történt a baleset, nem emlékszik, csak egy csattanást tud felidézni a történtekből. A rendőrségi eljárás során kirendelt igazságügyi szakértő megállapította, hogy a maradandó egészségkárosodást szenvedett férfi súlyosan ittas állapotban vezetett. A Szarvasi Rendőrkapitányság az ügyének vizsgálatát befejezte és az eljárás iratait továbbította az ügyészségre. A történtek kapcsán a rendőség ismételten és nyomatékosan kéri a járművezetőket, hogy ne vezessenek ittasan! Nagyon súlyos, akár tragikus következménye is lehet annak, ha valaki alkoholt fogyaszt és utána vezet! Vigyázzanak magukra, utasaikra és legyenek tekintettel közlekedő partnereikre is!