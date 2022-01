A házaspár tagjai érvényes holland tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, évek óta Hollandiában élnek. Három kiskorú gyermekükkel együtt 2021. december 26-án személyautóval Hollandiából Magyarországra utaztak, majd még ugyanezen a napon átmentek Romániába, Temesvárra meglátogatni a nő testvérét, aki Romániában legálisan, munkavállalás céljából tartózkodott. A pár másnap visszaindult Budapestre, velük tartott a testvér is. 2021. december 27-én a Battonyai Közúti Határátkelőhelyen jelentkeztek belépésre, ahol a román határrendész tájékoztatta őket, hogy az érvényes úti okmánnyal nem rendelkező utas nem léphet be Magyarország területére. Ekkor közösen elhatározták, hogy amíg a terheltek a személygépkocsival a határátkelőhelyen legálisan belépnek Magyarország területére, addig a nő testvére gyalogosan, a zöldhatáron keresztül lépi át a román-magyar államhatárt, és a Magyarországra való megérkezése után telefonál nekik, ők pedig az autóba fel fogják venni és együtt fognak tovább utazni. Így is történt azzal a különbséggel, hogy a férfit a zöldhatár átlépését követően a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség járőrei 15 óra 15 perc körüli időben Magyarország területén elfogták. A terheltek magatartásukkal segítséget szándékoztak nyújtani ahhoz, hogy a férfi, aki az Európai Unió, így Magyarország területére történő beutazáshoz szükséges érvényes vízummal nem rendelkezett, a román-magyar államhatárt engedély nélkül, a jogszabályi rendelkezések megszegésével átlépje. A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a cselekményüket beismerő terhelteket az ügyiratok alapján, tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzésében próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje és utasítsa ki őket Magyarország területéről.