Az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrei alapos helyszíni szemlét tartottak és azonnal nyomozásba kezdtek. A történtekkel kapcsolatosan elkezdtek keresni egy akkor 36 éves mezőtúri és egy 17 éves túrkevei férfit. Egy hónap múlva, 2020. augusztus 6-án hajnalban a Hajdú-Bihar megyei Berettyóújfaluban a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőreivel elfogták őket. De nem csak ketten voltak, velük volt az akkor még fiatalkorú fiú édesapja és egy negyedik mezőtúri férfi is. Közvetlenül az elfogásuk előtt egy berettyóújfalui telephelyen kibontották az irodaépület falát, betörték az iroda ajtaját, majd kinyitották a páncélszekrényt és elvitték belőle a pénzt. A rendőrök ez utóbbi telephely közelében tartóztatták fel őket. Átkutatták az autójukat, amelyben a betöréshez használt szerszámokat és készpénzt is találtak. A hónapokig tartó nyomozás során a rendőrök kiderítették, hogy a négy gyanúsítottnak további nyolc bűncselekményhez lehet köze, illetve azt is, hogy tartozik még hozzájuk egy nő és egy férfi. A nő – a gyanú szerint – az Orosházán elkövetett bűncselekmény tetteseit sofőrként segítette, autóval szállította őket, a már említett telephelyhez. A negyedik férfi az Orosházán és Berettyóújfaluban elkövetett bűncselekményeknél nem volt jelen, de a további nyolc eset között van olyan, amelyiknek az elkövetésében ő is részt vett. A csoportból ugyanaz a három férfi összesen öt telephelyre tört be, Kecskeméten, Szentesen és Jászberényben, és az öt helyszínről több mint 8 millió forintot vittek el. Emellett négyen egy bajai, hárman egy mezőhéki és ketten egy szarvasi telephelyre is betörtek. Az első helyről egy széfet vittek el pénzzel, a második telephelyen kéziszerszámokat szedtek össze, Szarvasról pedig gázolajat loptak.