A nő a vádbeli időszakban egy kevermesi székhelyű kft. egyedüli tagja és ügyvezetője volt. A házaspár tagjai 2019-ben az interneten több helyen hirdetést tettek közre, amelyekben használt gépjárművek, illetve vízi járművek külföldről történő beszerzését, és azok Magyarországon történő forgalomba helyezésével és a tulajdonjog átírásával kapcsolatos ügyintézést ígérték, annak ellenére, hogy a nő által képviselt gazdasági társaság tevékenységi körében gépjármű kereskedelem nem szerepelt, és ezen járművek beszerzésére a terhelteknek anyagi lehetőségük sem volt. Valójában nem is állt szándékukban a sértettekkel kötött szerződésekben vállalt és előzőekben részletezett kötelezettségeik teljesítése, szándékuk arra irányult, hogy a megtévesztett sértettek által előlegként kifizetett pénzösszegeket a saját céljaikra megszerezzék. A telefonos kapcsolatfelvételek során a férfi járt el, aki több alkalommal álnéven mutatkozott be, míg a szerződést a megtévesztett sértettekkel a nő írta alá az általa képviselt cég nevében. A terheltek a csalásokat sorozat jelleggel, rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve követték el.

A terheltek 2019 januárja és szeptembere között országszerte 49 sértettet csaptak be egyenként 500 ezer forinttól 2 millió forintig terjedő kárt okozva a számukra; mindösszesen 46 millió forint kárt okoztak, amelynek csak kis részét térítették meg.

A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és rendelje el a vele szemben korábban két másik büntetőügyben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette és közokirat-hamisítás bűntette miatt jogerősen kiszabott 1 év 10 hónap, illetőleg 5 hónap felfüggesztett börtönbüntetések végrehajtását is. Az ügyészség indítványa a nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására irányult, ezen felül arra, hogy a bíróság mindkettőjüket kötelezze a polgári jogi igényt bejelentő sértettek kárának megtérítésére – tájékoztatott a megyei főügyészség.