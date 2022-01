A héten a helyi ügyészségek 3 személlyel szemben emeltek vádat eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt. Ezekben az ügyekben a Gyulai (1 ügy), a Békéscsabai (1 ügy) és a Szarvasi (1 ügy) Járási Ügyészség járt el. A helyi ügyészségek ezen bűncselekmények miatt indult ügyekben is arra tettek indítványt, hogy a bíróságok az ügyiratok alapján, tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzéseikben pénzbüntetésre, illetőleg felfüggesztett szabadságvesztésre ítéljék az eltiltás ellenére vezető terhelteket és tiltsák el őket a közúti járművezetéstől. Az ügyek közül kiemelést érdemel a Gyulai Járási Ügyészség ügye, amelyben közúti veszélyeztetés bűntette, 4 rendbeli eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége és cserbenhagyás vétsége miatt emelt vádat egy 16 éves büntetlen előéletű újkígyósi fiú ellen. A fiatalkorú terhelt vezetői engedéllyel sosem rendelkezett. A Békéscsabai Rendőrkapitányság mint szabálysértési hatóság a 2020. október 28-án jogerőre emelkedett határozatával "engedély nélküli vezetés, az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, valamint a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése" szabálysértések elkövetése miatt 12 hónap időtartamra, azaz 2021. október 28 napjáig minden közúti járművezetéstől eltiltotta.

Ennek ellenére 2021. június 26-án, a kora délutáni órákban Békéscsaba lakott területén, a Mednyánszky utcán közlekedett egy személygépkocsival a Luther utca felől a Csaba utca irányába. Haladása során a Mednyányszky utcában szabálytalanul, jobb oldalról kezdte meg a már jobbra kanyarodást megkezdő másik személygépkocsi előzését, melynek következtében összeütköztek. A közlekedési balesetet követően a terhelt megállt, azonban arról nem győződött meg, hogy történt-e személyi sérülés, majd adatai hátrahagyása nélkül ismeretlen helyre távozott. A közlekedési baleset következtében személyi sérülés nem történt, de annak veszélye fennállt, mindkét gépkocsi megrongálódott, és a sértett gépkocsijában két utas tartózkodott. A terhelt megszegte a KRESZ 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat, mely szerint járművet az vezethet, aki a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott érvényes engedéllyel rendelkezik, és a járművezetéstől eltiltva nincs. Megszegte továbbá az 58.§ (1) bekezdésében foglaltakat is, mely szerint a balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, s a baleset folytán megsérült, vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani.

Az eltiltás ellenére néhány nap múlva, 2021. július 2-án, a délelőtti órákban a terheltet ismét járművezetésen érték, Újkígyóson, a Kossuth utcában igazoltatták. 2021. július 31-én a hajnali órákban megint egy személyautó volánja mögé ült: Békéscsabán, a Madách utca és a Tompa utca kereszteződésében anyagi káros közlekedési balesetet szenvedett.

A Békéscsabai Járásbíróság 2021. augusztus 5-én elrendelte a fiatalkorú terhelt bűnügyi felügyeletét a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölésére, illetve arra tekintettel, hogy a büntetőeljárásban gyanúsítotti kihallgatását követően elkövetett újabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt, gyanúsítottként hallgatták ki. Ennek szabályait is megszegve a terhelt 2021. szeptember 23-án a lakhelyéül szolgáló újkígyósi ingatlant engedély nélkül elhagyta, és az esti órákban egy személygépkocsit vezetve közlekedett Békéscsaba lakott területén, a Baross utcában a Szarvasi út felől a Luther utca irányába, a belső forgalmi sávban. A Baross utcában a közúti ellenőrzést végző egyenruhás rendőrjárőr megállító jelzését figyelmen kívül hagyva önmagát a rendőri ellenőrzés alól kivonta, nagy sebességgel a Luther utca irányába elhajtott. A terhelt a Bartók Béla út és a Dózsa utca kereszteződésénél a forgalomirányító fényjelző készülék tilos (piros) jelzésére egy civil jellegű rendőrségi szolgálati gépkocsi mögött állt meg. Amikor rendőrök a szolgálati gépkocsiból kiszállva intézkedés alá kívánták vonni, a terhelt a gépkocsijával elindult, majd nagy sebességgel a Bartók út – Bánszki utca – Dózsa utca kereszteződésébe szándékosan úgy hajtott be, hogy áttért a menetiránya szerinti bal oldali belső forgalmi sávba és ott kis híján összeütközött egy szemből érkező autóval. A terhelt hirtelen jobbra kormányzott, így a nagy sebességgel haladó gépkocsija minimális oldaltávolsággal haladt el az ismeretlen sértett gépkocsija mellett. Ezt követően a 100 kilométer per óra sebességet meghaladva, a forgalom irányító fényjelző készülék tilos (piros) jelzését figyelmen kívül hagyva elmenekült.

A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a fiatalkorú terheltet beismerése esetén is próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje és állapítsa meg, hogy a törvény erejénél fogva pártfogó felügyelet alatt áll, ezen felül határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől és kötelezze őt a nyomozás során felmerült közel 130 ezer forintot kitevő bűnügyi költség megfizetésére – tájékoztatott a megyei főügyészség.