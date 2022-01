Az év első hetében Békés megyében több mint kétezer közlekedőt szondáztattak meg a rendőrök azért, hogy az ittas járművezetőket kiszűrjék a forgalomból. A légalkoholmérések eredménye tizennyolc esetben lett pozitív, hétszer gépi meghajtású jármű vezetőjénél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. Volt közöttük olyan férfi is, aki a rendőri intézkedés előtt kocsijával nekiütközött két parkoló autónak Gyomaendrődön. Egy másik férfi Kunágotán próbaútra vitt egy autót úgy, hogy saját bevallása szerint előző nap körülbelül éjfélig italozott. Nem is emlékszik rá, mennyi sört ivott meg, meghallgatásán igen sokat mondott, 10 literre becsülte az elfogyasztott mennyiséget. Egy biztos: másnap délben, amikor megszondáztatták a rendőrök, még nem volt józan. Ezt a kocsi tulajdonosa is tudta, de ennek ellenére engedte, hogy vezessen, sőt! Be is ült mellé.