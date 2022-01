A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje és állapítsa meg, hogy abból a törvény erejénél fogva feltételes szabadságra nem bocsátható, ezen felül határozott időre tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától is.