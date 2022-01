Az autót megszerző férfi a gépjárművel kapcsolatos ügyintézés során észlelte, hogy az elcserélt személygépkocsi a terhelt állításával szemben nem az ő, hanem a sértett tulajdonát képezi, így 2019. október elején felvette a kapcsolatot a sértettel, aki ekkor feljelentést is tett. A sértett feljelentésében azért is kérte a terhelt felelősségre vonását, mivel az 2019 júliusában – a sértettnél történő vendégeskedése alatt – ellopta a 60 ezer forint értékű arany ékszereit is. A nyomozás során az autót az azt megszerző jóhiszemű férfitól lefoglalták és később visszaadták a sértettnek, így az okozott kár részben megtérült.