Többeket megkárosító ózdi férfi ellen indult nyomozást fejezett be a Békéscsabai Rendőrkapitányság. A büntetőeljárás az után indult, hogy egy gyulai férfi bejelentette: becsapták. Interneten vásárolt egy mobiltelefont, a hirdető előre elutaltatta vele a vételárat, de a készülék helyett kábeleket csomagolt be és küldött el neki - olvasható a police.hu közleményében.

A nyomozók azonosították a hirdetést és a csomagot feladó ózdi férfit, majd kiderítették, hogy nem csak egyszer szerzett csalással pénzt.

Békés megyében a gyulai férfi mellett egy nagyszénási férfi is akart tőle vásárolni, illetve Pest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Veszprém, Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom megyei internetezőkkel is kapcsolatba került. A telefonok mellett számítástechnikai eszközöket is kínált eladásra és a vásárlóitól mindig azt kérte, hogy előre utalással fizessenek.

A többségnek semmit nem küldött, egy miskolci férfi pedig a megrendelt telefon helyett egy adaptert kapott.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság a 20 éves ózdi férfit tizenkét csalás elkövetésével gyanúsítja. A rendőrök az ellene indult nyomozás során a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és az ügy iratait csütörtökön továbbították az ügyészségre.