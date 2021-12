A nő munkahellyel, rendszeres jövedelemmel, vagyonnal nem rendelkezik, kábítószerfüggőségben szenved és az alkoholnak is káros használója; számtalan alkalommal indultak ellene eljárások bolti lopások miatt. 2020. szeptember 16-án az esti órákban is ilyen szándékkal ment be egy Békéscsaba, Andrássy úti illatszerboltba, ahol a nála lévő táskába 110 ezer forint értékben pakolt be különféle parfümöket, kozmetikai cikkeket, köztük körömreszelőt, lábkörömcsipeszt és borotvapengét is, majd fizetés nélkül távozott az üzletből. Július 7-én a késő esti órákban egy békéscsabai nagyáruházból próbált meg lopni: 2 db olyan alsóneműt rejtett a táskájába, amin nem volt áruvédelmi eszköz, majd fizetés nélkül kilépett a vásárlótérből, a biztonsági őr azonban megállította.