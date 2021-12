A férfi – egy személygépjármű kereskedelemmel is foglalkozó kft. meghatalmazottjaként – februárban a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatalnál ideiglenes hatósági jelzést igényelt, majd meg is kapta a P betűjelű rendszámtáblát. A hatóság ügyintézője szóban tájékoztatta őt a P betűjelű rendszámtábla jogszerű használatáról, illetőleg a hatóság határozatának indokolása is tartalmazta, hogy a rendszámtábla a kérelemre ideiglenesen kivont járművekre szerelhető fel.