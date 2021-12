Kisgépek és egy televízió tűnt el egy lakatlan ház melléképületéből Szeghalmon. Mindez december 24-én derült ki, a bűncselekményről ekkor érkezett bejelentés a rendőrségre. A ház tulajdonosa ugyanis karácsony első napján utazott haza és előző nap telefonon megkérte a testvérét, hogy vásároljon be neki és vigye el hozzá, amit vett. A testvér vette észre, hogy a nagykapu nyitva van, és a nyári konyha ablakát betörték. Hiányzott néhány szál kolbász, illetve az is azonnal feltűnt neki, hogy a zárt konyhában tárolt, többségében szinte új állapotú kéziszerszámokat, gépeket is elvitték.